WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Manchester United informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manchester United präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 GBP. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 188,4 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 254,7 Millionen USD erzielt wurde.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,170 GBP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 654,7 Millionen GBP, gegenüber 862,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

