Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Manchester United informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Manchester United präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 GBP. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 188,4 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 254,7 Millionen USD erzielt wurde.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,170 GBP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 654,7 Millionen GBP, gegenüber 862,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manchester United
|
07:01
|Ausblick: Manchester United informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.01.26
|Amorim nicht mehr Trainer von Manchester United - Aktie stabil (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Ausblick: Manchester United stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Manchester United-Aktie in Grün: Manchester United gibt Trainer Amorim vorerst Jobgarantie (dpa-AFX)
|
16.09.25
|Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.08.25