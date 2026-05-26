Manchester United Aktie

Manchester United für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065

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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Manchester United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Manchester United wird am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,042 GBP gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 167,1 Millionen GBP für Manchester United, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 202,2 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,219 GBP, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 653,4 Millionen GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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