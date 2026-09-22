Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manchester United stellt am 23.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,300 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Manchester United noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 145,0 Millionen GBP betragen, verglichen mit 219,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,300 GBP je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 665,4 Millionen GBP, gegenüber 862,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at