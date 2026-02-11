Ausblick: Mandatum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mandatum wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mandatum im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,077 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 EUR je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 43,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 90,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 439,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,324 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,330 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 274,8 Millionen EUR, gegenüber 1,79 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at