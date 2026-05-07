Ausblick: Mandatum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mandatum gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,051 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 49,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 EUR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mandatum in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 69,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 45,0 Millionen EUR im Vergleich zu 145,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,284 EUR je Aktie, gegenüber 0,310 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 296,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,27 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at