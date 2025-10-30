Ausblick: Mando präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mando lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1000,86 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1207,000 KRW erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.171,72 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Mando für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.348,97 Milliarden KRW aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3288,80 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 2767,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9.570,74 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8.848,18 Milliarden KRW waren.

