Ausblick: Mando verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mando äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1677,19 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 595,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,56 Prozent auf 2.374,50 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.271,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4412,95 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2130,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9.805,21 Milliarden KRW, gegenüber 9.454,81 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at