Ausblick: Mando veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mando lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Mando für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1401,87 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 904,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,08 Prozent auf 2.496,29 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Mando noch 2.421,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2769,31 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2767,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 9.462,57 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8.848,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at