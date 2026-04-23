Mangalore Refinery & Petrochemicals Aktie

Mangalore Refinery & Petrochemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NANW / ISIN: INE103A01014

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mangalore Refinery Petrochemicals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mangalore Refinery Petrochemicals wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 245,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,11 INR je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 284,35 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 245,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,20 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,320 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 865,30 Milliarden INR, gegenüber 946,70 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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