Mangalore Refinery & Petrochemicals Aktie
WKN DE: A0NANW / ISIN: INE103A01014
|
14.01.2026 07:01:06
Ausblick: Mangalore Refinery Petrochemicals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mangalore Refinery Petrochemicals öffnet am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 6,00 INR gegenüber 1,76 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,24 Prozent auf 223,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 INR, wohingegen im Vorjahr noch 0,320 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 868,36 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 946,70 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
