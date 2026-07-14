Mangalore Refinery & Petrochemicals Aktie

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WKN DE: A0NANW / ISIN: INE103A01014

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mangalore Refinery Petrochemicals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mangalore Refinery Petrochemicals präsentiert in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Mangalore Refinery Petrochemicals für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,86 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,540 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 74,25 Prozent auf 302,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Mangalore Refinery Petrochemicals noch 173,56 Milliarden INR umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,53 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,98 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.144,31 Milliarden INR, gegenüber 886,67 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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