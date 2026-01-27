Ausblick: Manhattan Associates gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Manhattan Associates wird am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Manhattan Associates für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Manhattan Associates im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 264,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,98 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at