Ausblick: Manhattan Associates informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manhattan Associates wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Manhattan Associates 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Manhattan Associates in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 273,7 Millionen USD im Vergleich zu 262,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,22 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at