Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|
20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Manhattan Associates informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Manhattan Associates wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Manhattan Associates 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Manhattan Associates in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 273,7 Millionen USD im Vergleich zu 262,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,22 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
|
07:01
|Ausblick: Manhattan Associates informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Manhattan Associates stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|110,10
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.