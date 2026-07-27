Ausblick: Manhattan Associates präsentiert Quartalsergebnisse

Manhattan Associates wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 41,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,930 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Manhattan Associates 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 287,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Manhattan Associates 272,4 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,60 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at