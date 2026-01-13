Ausblick: MANI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MANI lässt sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MANI die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte MANI einen Gewinn von 16,23 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll MANI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,70 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 67,14 JPY, gegenüber 47,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 32,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,97 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at