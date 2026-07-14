Ausblick: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MANI gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 19,98 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 13,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MANI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,59 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,94 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 74,49 JPY je Aktie, gegenüber 47,14 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 33,31 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 29,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at