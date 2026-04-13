MANI Aktie
WKN: 693539 / ISIN: JP3869920003
|
13.04.2026 07:01:06
Ausblick: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MANI wird am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 17,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,62 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,44 Milliarden JPY gegenüber 7,16 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 71,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 47,14 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,30 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 29,97 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MANI INCShs
|
13.04.26
|Ausblick: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Ausblick: MANI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.12.25
|Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MANI INCShs
Aktien in diesem Artikel
|MANI INCShs
|1 709,00
|10,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.