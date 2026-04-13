Ausblick: MANI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MANI wird am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 17,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,44 Milliarden JPY gegenüber 7,16 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 71,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 47,14 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,30 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 29,97 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at