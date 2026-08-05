Manitowoc Aktie
WKN DE: A2JSM9 / ISIN: US5635714059
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Manitowoc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Manitowoc wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,111 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 177,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Manitowoc in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 564,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 539,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,633 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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