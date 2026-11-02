Manitowoc Aktie
WKN DE: A2JSM9 / ISIN: US5635714059
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Manitowoc vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Manitowoc lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,197 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 577,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 553,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,917 USD je Aktie, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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