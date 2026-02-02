Mankind Pharma Aktie

Mankind Pharma

WKN DE: A3EFQV / ISIN: INE634S01028

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mankind Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mankind Pharma wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,04 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,45 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mankind Pharma nach den Prognosen von 11 Analysten 35,82 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,30 Milliarden INR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,65 INR aus. Im Vorjahr waren 49,28 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 144,84 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 122,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

