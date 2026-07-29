Ausblick: Mankind Pharma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mankind Pharma wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,31 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mankind Pharma noch 10,62 INR je Aktie eingenommen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 39,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 57,33 INR, gegenüber 46,35 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 159,59 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 142,78 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at