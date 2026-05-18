Ausblick: Mankind Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mankind Pharma wird am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 10,15 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mankind Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 10,20 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,86 Milliarden INR gegenüber 30,79 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 45,58 INR, gegenüber 49,28 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 142,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 122,07 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at