Ausblick: MannKind öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MannKind wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass MannKind im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,064 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,18 Prozent auf 107,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,190 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 440,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 349,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net