Ausblick: MannKind stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MannKind stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte MannKind einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MannKind in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 105,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 78,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,016 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 466,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 349,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at