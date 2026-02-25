Ausblick: MannKind verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MannKind präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 97,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 76,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,171 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 342,4 Millionen USD, gegenüber 285,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at