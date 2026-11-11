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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Manorama Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manorama Industries wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,24 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,79 INR, gegenüber 37,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 17,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,63 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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