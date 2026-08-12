Ausblick: Manorama Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Manorama Industries wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,87 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Manorama Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,00 Milliarden INR im Vergleich zu 2,90 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 47,32 INR je Aktie, gegenüber 37,67 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 16,94 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 13,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at