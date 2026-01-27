Manorama Industries Aktie

ISIN: INE00VM01036

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Manorama Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manorama Industries äußert sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 9,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 44,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,09 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Manorama Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,03 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 33,30 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,42 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,73 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at


