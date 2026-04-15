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WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Manpower legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manpower stellt am 16.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,487 USD aus. Im letzten Jahr hatte Manpower einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Manpower für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,41 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 18,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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