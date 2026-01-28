Ausblick: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Manpower wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Manpower für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,818 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Manpower nach den Prognosen von 9 Analysten 4,62 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,01 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 17,88 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 17,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at