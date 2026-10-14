Manpower Aktie
WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Manpower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Manpower wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 165,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,86 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Manpower einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,290 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,96 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manpower Inc.
|
07:01
|Ausblick: Manpower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Manpower vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Manpower gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.04.26
|Ausblick: Manpower legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Manpower Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Manpower Inc.
|45,72
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.