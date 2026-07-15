Ausblick: Manpower vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Manpower wird am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,952 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,440 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Manpower im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,86 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 17,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at