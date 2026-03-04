Ausblick: Maple Leaf Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Maple Leaf Foods lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Maple Leaf Foods die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,261 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,30 Prozent verringert. Damals waren 0,430 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 986,9 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 CAD, gegenüber 0,790 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,90 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at