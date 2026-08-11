Ausblick: Maple Leaf Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Maple Leaf Foods wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,420 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Maple Leaf Foods 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,04 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Maple Leaf Foods 1,36 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 CAD, gegenüber 4,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,09 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at