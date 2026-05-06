Ausblick: Maple Leaf Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maple Leaf Foods wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass Maple Leaf Foods für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,296 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Maple Leaf Foods nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 956,2 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,36 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,12 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at