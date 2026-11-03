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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Maple Leaf Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maple Leaf Foods stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,373 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 CAD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent auf 1,04 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,36 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,07 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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