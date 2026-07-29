Ausblick: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 SGD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,020 SGD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal soll Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S mit einem Umsatz von insgesamt 213,7 Millionen SGD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,0 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 2,43 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 SGD aus. Im Vorjahr waren 0,050 SGD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 841,5 Millionen SGD, nachdem im Vorjahr 868,9 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at