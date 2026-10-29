Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Aktie

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WKN DE: A1H91U / ISIN: SG2D18969584

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,020 SGD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 213,4 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,9 Millionen SGD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,076 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,050 SGD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 841,2 Millionen SGD aus im Gegensatz zu 868,9 Millionen SGD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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