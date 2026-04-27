Ausblick: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 SGD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 SGD je Aktie gewesen.

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,5 Millionen SGD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,4 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,075 SGD je Aktie, gegenüber 0,110 SGD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 877,8 Millionen SGD. Im Fiskaljahr zuvor waren 910,9 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at