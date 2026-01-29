Ausblick: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,020 SGD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S ebenfalls ein EPS von 0,020 SGD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 220,4 Millionen SGD – das wäre ein Abschlag von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,2 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 SGD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,110 SGD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 879,2 Millionen SGD in den Büchern stehen werden, gegenüber 910,9 Millionen SGD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at