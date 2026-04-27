Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie
WKN DE: A1C7NP / ISIN: SG2C32962814
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,032 SGD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 161,7 Millionen SGD – das würde einem Abschlag von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,0 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,124 SGD im Vergleich zu 0,120 SGD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 682,4 Millionen SGD, gegenüber 713,3 Millionen SGD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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