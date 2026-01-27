Ausblick: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust wird am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,031 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 SGD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 167,8 Millionen SGD – das wäre ein Abschlag von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 178,1 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,123 SGD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,120 SGD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 686,6 Millionen SGD, gegenüber 713,3 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at