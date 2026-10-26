Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie

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WKN DE: A1C7NP / ISIN: SG2C32962814

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,030 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,030 SGD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust nach der Prognose von 1 Analyst 158,2 Millionen SGD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,9 Millionen SGD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,119 SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 SGD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 643,9 Millionen SGD, nachdem im Vorjahr 679,0 Millionen SGD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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