Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie

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WKN DE: A1C7NP / ISIN: SG2C32962814

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,029 SGD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust 0,030 SGD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 159,6 Millionen SGD gegenüber 175,0 Millionen SGD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,119 SGD, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 644,1 Millionen SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 679,0 Millionen SGD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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