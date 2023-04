Ausblick: Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,030 SGD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,023 SGD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 195,8 Millionen SGD im Vergleich zu 182,9 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,081 SGD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,088 SGD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 760,1 Millionen SGD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 678,6 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at