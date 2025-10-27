Ausblick: Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 SGD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust 0,010 SGD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 181,2 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 184,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,061 SGD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 727,3 Millionen SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,7 Millionen SGD erwirtschaftet wurden.

