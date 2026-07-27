Ausblick: Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 SGD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust mit 0,010 SGD je Aktie genauso viel verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,86 Prozent auf 179,6 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,1 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,059 SGD im Vergleich zu 0,050 SGD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 724,2 Millionen SGD, gegenüber 710,8 Millionen SGD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at