Ausblick: MARA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MARA lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MARA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,510 USD. Das entspräche einem Gewinn von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,550 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll MARA nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 181,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,465 USD, gegenüber -3,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 789,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at