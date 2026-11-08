MARA Aktie
WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: MARA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MARA lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,392 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 183,2 Millionen USD – ein Minus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MARA 252,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,831 USD, gegenüber -3,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 756,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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