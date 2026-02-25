Ausblick: MARA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MARA lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,184 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll MARA nach den Prognosen von 12 Analysten 252,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 214,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,866 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 959,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 656,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at